Фигурантов дела FESCO обвинили в хищении почти 1 млрд рублей

Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев стал обвиняемым по делу о хищении 885 млн рублей у Владивостокского морского торгового порта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом расследования. По данным издания, Коростелев покинул Россию и находится за пределами страны.

Следствие считает, что ущерб ВМТП был причинен в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. 11 февраля в Москве задержали бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ.

На заседании в Мещанском районном суде Москвы прокурор заявил, что экс-совладелец FESCO Михаил Рабинович также скрылся от следствия. По версии обвинения, именно он организовал преступную группу. В числе фигурантов дела проходит и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Часть участников расследования объявлена в розыск.

В пресс-службе FESCO заявили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами. По информации перевозчика, производственные и операционные процессы продолжаются в штатном режиме.

Коростелев возглавлял FESCO с 2020 года по август 2024-го. До этого он занимал должность вице-президента по коммерции, а также работал в структурах нефтегазовых компаний.

До 2023 года основными акционерами FESCO были Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также ряд компаний и частных инвесторов. В 2020 году Рабинович приобрел 17,4% акций у американской TPG. В январе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил 92,4% акций FESCO в доход государства. Ответчиками выступали Магомедовы, Рабинович, Северилов и несколько компаний-акционеров.

В ноябре 2023 года указом президента контрольный пакет Дальневосточного морского пароходства — базового актива FESCO — в размере 92,5% был передан в капитал одной из госкорпораций. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.