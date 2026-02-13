СК подключился к поискам матери и детей, пропавших в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с исчезновением женщины и двоих её дочерей в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом стал сюжет на федеральном телеканале, в котором говорилось о пропаже матери и двух детей, один из которых несовершеннолетний. По предварительной информации, женщина может быть связана с деструктивной религиозной сектой.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, детально разобраться в изложенных фактах и подключиться к розыскным мероприятиям.

