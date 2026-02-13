В российском городе дети погибли в пожаре из-за ограждений во дворе

Трое детей девяти, шести и трех лет погибли в результате пожара в квартире на седьмом этаже дома № 30 по улице Толстого во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, спасатели около 10 минут не могли проехать к дому из-за пластиковых ограничителей во дворе.

Как передает пресс-служба МЧС Приморского края в MAX, сообщение о пожаре поступило 12 февраля в 22:03 по местному времени. Когда спасатели прибыли, в подъезде было сильное задымление, из соседних квартир были спасены шесть человек, двое из них — дети.

Но из полыхающей квартиры детей спасти не удалось. Кроме того, они находились в квартире без взрослых.

Соседи рассказали каналу Amur Mash, что в комнате были камеры видеонаблюдения, по записям с которых было видно, что средний ребенок играл с зажигалкой возле кровати родителей.

Пожар полностью ликвидировали только почти спустя три часа, с огнем боролись 29 человек и восемь единиц техники. На месте работают психологи МЧС и дознаватели.

