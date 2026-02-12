В Новосибирске директор супермаркета напала на женщину и поплатилась

В Новосибирске женщина взыскала с директора супермаркета компенсацию после нападения из-за бесплатных пакетиков. Об этом сообщает nsk.kp.ru.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Виктора Уса. Женщина пришла в магазин с 20-летним сыном, больным ДЦП, и набирала яблоки разных сортов в отдельные пакетики. Директор торговой точки сделала ей замечание, заявив о лимите на бесплатные мешки, а также оскорбила покупательницу и ее сына.

В ходе ссоры покупательница сдернула с директора очки, после чего оппонентка вцепилась ей в волосы и вырвала клок — драку разнял грузчик. На место вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

После случившегося покупательница обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, и суд частично удовлетворил ее требования, постановив выплатить компенсацию и судебные расходы на общую сумму в 15 тысяч рублей. Сотрудница магазина не стала приносить извинения женщине, ее перевели работать в другой филиал.