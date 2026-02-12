В Красноярске завели новые дела против бандитов, похищавших девушек

В Красноярске следователи завели новые уголовные дела против преступников, похищавших девушек и молодых женщин, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, банда подыскивала и похищала одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, в том числе несовершеннолетних. В общей сложности, удалось похитить и вовлечь в занятие проституцией 25 женщин.

В пресс-службе уточнили, что потерпевшие систематически подвергались сексуальному насилию со стороны организаторов и участников преступного сообщества.

Преступники действовали в течении 7 лет на территории Красноярского края и Новосибирской области. В апреле 2025 года начались первые задержания. Было возбуждено уголовное дело по статье «организация и участие в преступном сообществе» в отношении 17-ти жителей Красноярского края.

Следствию удалось установить 25 фигурантов, среди которых 20 мужчин и 5 женщин в возрасте от 17 до 53 лет.

«В рамках расследования возбуждены новые уголовные дела в отношении организаторов и членов преступного сообщества по факту использования рабского труда организованной группой (часть 3 статьи 127.2 УК РФ), многочисленным фактам истязаний (пункт «е» части 3 статьи 117 УК РФ) и совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (статьи 131, 132 УК РФ)», — пояснили в СК.

Организаторы и участники преступного сообщества задержаны, 18 из них находятся под стражей, в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Расследование продолжается, констатировали в ведомстве.