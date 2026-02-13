СК: в Адыгее судью Воитлева обвинили в получении взятки в размере 2,5 млн руб.

Бывшему судье Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адаму Воитлеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в официальном канале в Max.

Следствие установило, что в период с 10 июня 2023 года по 11 января 2024 года судья Воитлев получил от подсудимого через посредника взятку в размере 2,5 млн рублей. В СК уточнили, что за эти деньги судья обещал вернуть уголовное дело прокурору и снять арест с имущества неназванного подсудимого.

В отношении экс-судьи возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В СК уточнили, что полномочия Воитлева прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.

До этого в СК сообщили, что бывшую судью Ухтинского горсуда подозревают в незаконном получении более 7 млн рублей компенсаций. После переезда из Ухты в Тверскую область Найдина не уведомила об этом в установленном порядке. В результате ей продолжали начислять компенсационные выплаты за работу в условиях Крайнего Севера, хотя право на них было утрачено.