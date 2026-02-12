Пожар на производстве пластика произошел в Электроуглях

В производственном здании в городе Электроугли городского округа Богородский произошел пожар, после чего на место случившегося прибыли пожарные и начали ликвидировать огонь. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

— Сообщалось, что двухэтажное кирпичное здание, используемое для производства пластиковых изделий, охвачено огнем. По тревоге немедленно были направлены подразделения #Мособлпожспас: ПСЧ-238, ПСЧ-240, ПСЧ-241 и ПСЧ-337, а также подразделения федеральной противопожарной службы, — передает Telegram-канал.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону уточнили, что пожар произошел по адресу: улица Заводская, дом 6. В ликвидации пожара задействованы 44 человека и 14 единиц специализированной техники, включая 14 спасателей и четыре единицы техники от МЧС, передает Агентство городских новостей «Москва».

11 февраля на строительном объекте в столичном районе Хорошево-Мневники произошел пожар. Информация о пострадавших осталась неизвестной.

10 февраля в Москве загорелся многоквартирный жилой дом на Пресненском Валу, в результате которого пострадали восемь человек и врачи госпитализировали двух человек, включая ребенка. Кроме того, они оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, включая трех детей. Позднее пожарные ликвидировали возгорание в доме.