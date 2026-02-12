Во Владивостоке мужчина назвался бойцом СВО и жестоко избил девушку в баре

Во Владивостоке 25-летнюю девушку в баре избил мужчина, назвавший себя участником СВО. Об этом со ссылкой на пострадавшую сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Инцидент произошел 8 февраля в баре «Березка». По словам девушки, незнакомец, проходя мимо ее компании, без причины начал оскорблять их. Когда она сделала агрессору замечание, он схватил ее за волосы и стал избивать по лицу, затем продолжил бить ногами по груди, животу и паху. Избиение продолжалось около пяти-семи минут. Один из посетителей попытался заступиться за девушку, однако мероприятие не увенчалось успехом.

По словам пострадавшец, когда нападавшего оттащили, он угрожал ей физическим устранением и называл себя ветераном СВО. Врачи диагностировали у пострадавшей повреждение тканей лица. Она обратилась с заявлением в полицию.