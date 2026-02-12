Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

Один ребенок погиб и один пострадал в результате пожара в частном доме на территории муниципального округа Истра. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Подмосковью.

© ГУ МЧС России по Московской области

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в деревне Бабкино.

«В результате пожара погиб мальчик 2017 года рождения и пострадала девочка 2013 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшая девочка смогла самостоятельно покинуть горящее помещение. С ожогами тела ее доставили в медицинское учреждение.

Там отметили также, что в момент возгорания дети находились без присмотра взрослых. По предварительным данным, пожар возник в результате аварийного режима работы электросети. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

