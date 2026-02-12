Пять человек пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Пять человек пострадали при ударах украинских беспилотников по Белгородской области, заявили в региональном оперштабе.

В селе Головчино Грайворонского округа и в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаках БПЛА по легковым автомобилям пострадали двое мужчин.

«В Белгородском округе на участке автодороги Бочковка — Нечаевка в результате удара дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке беспилотника в посёлке Красная Яруга.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником здание кафе в Васильевке Запорожской области.