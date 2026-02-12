На Ярославском вокзале в Москве произошло ЧП в вагоне электрички

В вагоне электрички на Ярославском вокзале в Москве произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал «360 ЧП».

Других подробностей канал не привел.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), речь идет о легком задымлении в салоне.

«Сегодня в 17:25 по прибытии на конечную станцию Ярославский вокзал в одном из вагонов (без пассажиров) электропоезда №7223 Болшево – Москва-Ярославская произошло легкое задымление внутри салона», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что его оперативно устранили, средства пожаротушения при этом не понадобились. В результате случившегося никто не пострадал, добавили в пресс-службе МЖД.

Причины происшествия устанавливаются. На движение поездов ситуация не повлиял, заключили там.

4 февраля в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин. Никто не пострадал. Возгорание устранили пожарные. На место направляли восстановительные поезда.

Все движение поездов через станцию Кочетовка-2 приостанавливали.