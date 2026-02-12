Суд приговорил к 20 годам готовившего теракт на вокзале в Нальчике

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Виталия Гайворонского, готовившего теракт на железнодорожном вокзале в Нальчике.

Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 250 тыс. рублей», — цитирует агентство собеседника.

В 2023 году Гайворонский установил контакт с представителем Службы безопасности Украины, который склонил его к сотрудничеству с зарубежной спецслужбой.

В декабре того же года мужчина извлёк из тайника взрывное устройство, дополнительно купил составляющие для изготовления самодельной бомбы и разместил их в гараже, расположенном в Нальчике. После этого он проинформировал сотрудника СБУ о выполнении этих действий с целью согласования даты предполагаемого теракта. Однако преступный план так и не был осуществлён, так как подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

