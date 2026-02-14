В Ленобласти задержали подозреваемую в краже драгоценностей на миллион рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержана молодая женщина, подозреваемая в краже ювелирных изделий на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

О краже полиция узнала от потерпевшей, проживающей в деревне Порошкино в собственном двухэтажном доме. Она заявила, что у нее неизвестным лицом похищено драгоценностей на сумму один миллион 177 тысяч рублей.

Подозреваемую по горячим следам задержали в городе Мурино Всеволожского района. Похищенное у нее и найдено. Задержанная - 1999 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража).