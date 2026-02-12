Застреленный убийцей в США мужчина оказался врачом из Петербурга

Во Флориде серийный убийца расстрелял людей. Среди погибших — 61-летний Анатолий Иоффе, уроженец Санкт-Петербурга, владелец собственной клиники и выпускник той же школы, где учился чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Об этом пишет "МК в Питере".

51-летний Рассел Кот открыл стрельбу в двух городах — Сарасоте и Форт-Лодердейле. Детективы считают, что мотивом стала ревность: ранее Кот состоял в отношениях с одной из первых жертв, 46-летней Ларисой Блюдая. Вместе с ней он застрелил 18-летнего Бена Азизова.

Затем преступник отправился в Сарасоту. Там жертвами стали Ольга Грейнерт, Ярослав Блюдый и супруги Анатолий Иоффе и Флорита Столяр. Флорита родилась в Днепропетровске. Иоффе был уважаемым врачом, создавшим медицинский центр с нуля.

Кот покончил с собой на месте последней атаки. Его тело нашли рядом с погибшими. Полиция продолжает выяснять обстоятельства массового убийства.