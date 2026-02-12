Пьяный швед на украденной машине попытался уехать из Финляндии в Россию

Швед угнал машину в Финляндии и попытался в нетрезвом виде уехать в Россию через закрытую границу, правоохранители задержали его, передает телерадиовещатель Yle.

По данным телеканала, в воскресенье, 8 февраля, мужчина угнал в центре Рованиеми транспортное средство — автомобиль одного из сервисов по доставке еды, взял найденную в машине банковскую карту и совершил по ней несколько покупок на местной автозаправочной станции.

9 февраля около 16:00 нарушитель прибыл к пограничному пункту в Салле (закрытому, как и вся финская граница), перелез через забор во двор пункта пропуска, где у ворот его уже поджидал пограничный патруль: шведа заметили на камерах видеонаблюдения.

Задержавшим его пограничникам мужчина рассказал, что направляется в Россию. Его проверили на алкотестере, который показал превышение допустимого уровня алкоголя в крови.

Правоохранители возбудили против шведа несколько уголовных дел: о незаконном пересечении границы, о вождении в нетрезвом состоянии при отягчающих обстоятельствах, угоне автомобиля и мошенничестве с платёжными инструментами.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года 32-летний шведский турист потратил в Испании крупную сумму на вечеринку с наркотиками, алкоголем и девушками.

После тусовки мужчина угнал бензовоз и направился на нем в Барселону.

Полиция с большим трудом смогла остановить машину, стражам порядка даже пришлось применить оружие. Позже на транспортном средстве были обнаружены следы пуль.