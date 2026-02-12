Суд обратил в доход государства лицей-интернат экс-главы ЮКОСа

Мосгорсуд утвердил решение об изъятии основанного бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским* (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) лицея-интерната «Подмосковный» в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Мещанский суд Москвы принял решение об обращении в доход государства лицея «Подмосковный» по иску Генеральной прокуратуры России. Отмечалось, что учебное заведение подлежит обращению в доход государства, так как фактически принадлежит должникам по исполнительному производству Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю финансового объединения Menatep Платону Лебедеву. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство ходатайствовало в Мещанском суде столицы о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество лицея, в том числе на денежные средства образовательного заведения.

В октябре Мещанский суд Москвы конфисковал участок Ходорковского на Рублевке. Согласно судебной информации, земля была зарегистрирована на имя скрывающегося от властей экс-совладельца ЮКОСа Владимира Дубова.