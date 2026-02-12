Задержан экс-глава транспортной группы Fesco

Силовики задержали в столице экс-главу совета директоров транспортной группы Fesco бизнесмена Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Их подозревают в растрате в особо крупном размере. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили источники в правоохранительных органах и транспортно-логистической отрасли.

— Бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова задержали в Москве по обвинению в растрате в особо крупном размере, — пишет РБК со ссылкой на источники.

Следователи будут просить суд арестовать фигурантов.

В декабре 2022-го московский суд конфисковал акции компании Fesco, принадлежащие основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. Спустя месяц в доход государства обратил 92,4 процента акций Дальневосточного морского пароходства (международное название — группа Fesco).