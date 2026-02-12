Снегоуборочный трактор ковшом разбил голову россиянке

В Чебоксарах трактор, убиравший снег во дворе жилого дома, ковшом ударил по голове проходившую мимо женщину. Пострадавшую госпитализировали.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел утром 12 февраля во дворе дома №21 на бульваре Юности. Водитель снегоуборочного трактора New Holland не справился с управлением, технику снесло в сторону, и ковш задел 45-летнюю женщину.

«Пешеход получила открытую рану головы и была доставлена в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники выясняют обстоятельства ДТП, чтобы установить полную картину произошедшего. Женщине оказывают помощь.

Ранее в Подмосковье двухлетний ребёнок погиб в ДТП с грузовиком.