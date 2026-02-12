Выходцы из России и Украины оказались среди убитых в США

Шесть человек убиты в двух городах штата Флорида (США), преступник покончил с собой. Среди убитых оказались выходцы из России и Украины, передает РИА Новости.

Как отмечается, инциденты со стрельбой произошли в городах Сарасот и Форт-Лодердейл. Полиция назвала это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым. Предварительно, стрелком оказался 51-летний Рассел Кот из Форт-Лодердейла. Первые две жертвы проживали в этом городе. Их имена – Лариса Блюдая 46 лет и 18-летний Бен Азизов.

"Подозреваемый ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в Форт-Лодредейле. Жертва была связана с жертвами в Сарасоте. Мотивы нападения подозреваемого на жертв в Сарасоте неизвестны", - говорится в сообщении на сайте шерифа округа Сарасота.

В Сарасоте подозреваемый убил Ольгу Грейнерт, Флориту Столяр, Анатолия Йоффе и Ярослава Блюдого. В социальной сети на странице 66-летней Флориты Столяр указано, что она родилась в Днепропетровске, а у 61-летнего Анатолия Йоффе местом рождения указан Санкт-Петербург. Там же отмечено, что они состоят в браке.