Подросток-зацепер погиб в Подмосковье

14-летний подросток найден мертвым на железнодорожных путях возле платформы Валентиновка Ярославского направления железной дороги 11 февраля. Предположительно, погибший увлекался зацепингом.

Как выяснил «МК», о человеке на путях в экстренные службы сообщил машинист поезда "Монино-Москва" около 20.30. К сожалению, прибывшим медикам оставалось констатировать смерть. Погибшим оказался московский школьник. По всей видимости, он был зацепером и упал с электропоезда во время движения.

Родители не были в курсе экстремального увлечения сына. В роковой день мальчик сказал, что пойдет гулять с другом. Приятеля собираются опросить в ближайшее время, чтобы понять, что конкретно случилось.