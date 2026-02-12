Убийца матери и брата вышел на свободу и изрезал ножом соседа

В Волгоградской области предстанет перед судом ранее судимый житель хутора Песчаный за то, что изрезал ножом соседа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ранее сидевший в колонии за двойную расправу над родной матерью и братом мужчина 5 февраля оказался в доме у знакомого. Там он повстречал своего соседа. Разговор не заладился и между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой уголовник кинулся на гостя с ножом. В ходе потасовки он успел нанести не менее четырех ударов кухонным ножом в голову, шею, плечо и спину потерпевшего.

Только благодаря своевременно оказанной помощи сосед сумел выжить. Задержанный признал свою вину в полном объеме и ожидает суда.

