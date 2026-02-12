У русскоговорящей туристки сгорел новый iPhone и уничтожил вещи на 2 млн рублей

В Саудовской Аравии у русскоговорящей девушки загорелся и взорвался флагманский iPhone 17 Pro Max, купленный за пару часов до инцидента. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Русскоговорящая туристка сообщила, что возгорание произошло примерно через три часа после распаковки смартфона. В результате пожара были повреждены личные вещи, брендовые аксессуары и техника для ведения блога.

Общий материальный ущерб, по оценке девушки, превысил 2 млн руб., включая стоимость самого устройства (около 170 тыс. руб.). Туристка при возгорании смартфона не пострадала.

Местные правоохранительные органы, по данным заявительницы, установили, что очаг возгорания находился в смартфоне.

Девушка обратилась в Apple с требованием возместить ущерб — компания отказалась от компенсации личных вещей. Теперь владелица смартфона добивается возврата средств.

Как именно произошло возгорание и из-за чего именно смартфон вспыхнул, не уточняется. Не исключено, что гаджет мог перегреться под нагрузкой, а жара усилила реакцию.