Мужчина получил срок за фотографии в новом российском регионе

В Запорожской области осудили 47-летнего мужчину за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Он признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, местный житель, являясь противником проводимой специальной военной операции (СВО), в июне 2022 года связался со знакомым, который находился на Украине, и попросил предоставить ему контакты представителя украинской спецслужбы.

Через несколько дней с ним связался неизвестный и представился сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он предложил мужчине фиксировать и передавать координаты расположения российских подразделений. В период с июня 2022 года по март 2023-го он отправлял информацию о Вооруженных силах РФ, используя свой телефон и номер коллеги, который был не осведомлен о его действиях.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили шпионившую на иностранное государство.