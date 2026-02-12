Экс-замглавы района в Новосибирске получил 4,5 года колонии за взятки

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Кировского района Александру Шишкину, признав его виновным в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Новосибирской области.

«Суд назначил виновному 4 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 2,7 млн рублей», – сказано в сообщении.

По версии следствия, в период с декабря 2019 года по май 2021 года подсудимый получил от физических лиц более 500 тысяч рублей за содействие в незаконном вывозе и демонтаже металлических гаражей и погребов. Его действия квалифицированы как получение взятки в значительном и крупном размере.

Шишкину предстоит отбывать в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на пять лет. Суд постановил конфисковать 540 тысяч рублей – сумму, эквивалентную полученной взятке.