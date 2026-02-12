Трое мужчин заживо закопали приятеля на кладбище

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые в 2023 году с особой жестокостью расправились со своим знакомым. На скамье подсудимых оказались 31-летний житель Могочи, 44-летний уроженец Красноярского края и 47-летний житель Хабаровского края. На момент преступления все трое проживали в Могоче и поддерживали приятельские отношения. Один из осужденных работал на местном кладбище и копал могилы. Именно это обстоятельство определило место и способ убийства.

Реализуя преступный замысел, злоумышленники вывезли потерпевшего на кладбище. Там они сбросили мужчину в заранее присмотренную невостребованную могилу, облили бензином и подожгли. Однако даже после этого, как следует из материалов дела, убийцы не остановились. Желая довести задуманное до конца, они принялись поочередно забрасывать яму землей. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила не от ожогов. Он был заживо задушен грунтом, попавшим в дыхательные пути.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Лишь в начале 2025 года на межведомственном оперативном совещании в прокуратуре Забайкальского края было заслушано ходатайство о розыске без вести пропавшего мужчины. Повторный анализ материалов и скоординированная работа силовиков позволили выйти на след убийц. В ходе следствия все трое отрицали свою причастность к расправе, однако собранные доказательства оказались неопровержимыми.

Государственное обвинение настаивало на суровом наказании для каждого из фигурантов. Суд полностью согласился с позицией прокуратуры: двое подсудимых приговорены к 15 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Третий участник преступления, который ранее уже был судим за особо тяжкое деяние против личности, проведет в колонии особого режима 19,5 года.