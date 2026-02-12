Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

Верховный суд Удмуртии признал законным продление срока ареста 57-летнего жителя Можги, обвиняемому в подготовке к теракту в отделе полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Рассмотрев апелляционную жалобу защитника мужчины, суд оставил в силе постановление Первомайского районного суда Ижевска о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая.

В представленных пресс-службой материалах из уголовного дела появились подробности о фигуранте. Он был задержан 2 декабря 2025 года и помещен в СИЗО. По версии следствия, он раздобыл компоненты и изготовил из них самодельное взрывное устройство, которое хранил в своем гараже в Можге. Также мужчина закупил боеприпасы к огнестрельному оружию, ручные гранаты и пистолет Макарова. Нападение на отдел полиции сорвали сотрудники ФСБ. Он свою вину не признал.

Ранее мужчина был осужден за приготовление к теракту, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.