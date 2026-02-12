На территории НПЗ в Ухте зафиксировано возгорание после атаки украинских БПЛА

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание после атаки украинских беспилотников, сообщил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн в своем телеграм-канале.

© Соцсети

Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, принимаются все меры безопасности, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Кроме того, руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность всех граждан и предотвратить возможные риски.

Гольдштейн добавил, что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, сохраняется режим беспилотной опасности, необходимо соблюдать меры безопасности.

"Рекомендуется воздержаться от публикации в интернете фотографий и видеозаписей последствий терактов, в том числе в результате атак беспилотников", – подчеркнул он.

Ухта подверглась атаке БПЛА 12 февраля. Вместе с тем, как заявили в Росавиации, в аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Там отметили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.