Россиянин отсудил значительную сумму у ТРЦ за разрушившийся под ним унитаз

Житель Тверской области отсудил 76 тыс. рублей у местного ТРЦ за порез от туалетной бумаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Западная Двина.

"35-летний Георгий проводил время с семьей в "Планете счастья". В какой-то момент побежал в туалет, сел, а унитаз, который ранее кто-то повредил, сломался прямо под ним. Итог - порезы левой и правой ягодиц и больничный на две недели с наставлением врача "регулярно наблюдаться у хирурга", - передает Telegram-канал.

Впоследствии пострадавший обратился в суд, который постановил, что администрация "Планеты счастья" виновата в травмировании мужчины, и должна выплатить 50 тыс. рублей за моральный ущерб, а также оплатить ему расходы на лечение.

