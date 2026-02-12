Задержан соучастник стрельбы в анапском техникуме

Соучастник стрельбы в анапском техникуме задержан в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний житель Анапы рассказал одногруппнику, что хочет напасть на учебное учреждение. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе провокацией, склонял его к совершению особо тяжких преступлений. Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

В настоящий момент молодой человек задержан следователем СК и допрошен по обстоятельствам преступлений. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела было поручено следственной группе, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства по Краснодарскому краю.