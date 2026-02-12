Четыре человека спасены при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в жилом доме в Бутырском районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.

«Поступило сообщение о пожаре на ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 6. Пожарно-спасательными подразделениями с помощью самоспасателя спасены четыре человека, еще 30 человек эвакуированы», – пояснили в ведомстве.

В МЧС добавили, что к настоящему времени возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.