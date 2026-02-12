Дудю* ужесточили приговор

Суд апелляционной инстанции ужесточил заочное наказание блогеру Юрию Дудю* (внесен в реестр иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей по закону об иностранных агентах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Представление прокурора апелляционной инстанцией удовлетворено, приговор изменен. Апелляционным определением суда Дудю назначено дополнительное наказание. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет, сроком на три года», – указано в сообщении.

Как отмечается, в ноябре 2025 года Дудь признан виновным ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») и ему назначено наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Прокурор внес апелляционное представление на приговор суда, в котором поставил вопрос о применении дополнительного наказания. Приговор также обжалован в апелляционном порядке стороной защиты», – добавили в прокуратуре.

В отношении Дудя заочно избрана мера в виде заключения под стражу.