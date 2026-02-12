Военкомат Удмуртии заподозрили в сговоре с похоронным домом

Военкомат Удмуртии признан участником антиконкурентного соглашения с похоронным домом при организации перевозки и захоронения погибших участников СВО. К таким выводам пришла комиссия регионального управления ФАС. Решение от 28 января 2026 года есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Проверка началась весной 2025 года после материалов военной прокуратуры. Надзорный орган установил, что военный комиссариат взаимодействовал с конкретным ритуальным агентством напрямую, что противоречит приказу Минобороны №685, обязывающему согласовывать организацию погребения с родственниками.

В одном из эпизодов 11 ноября 2024 года матери погибшего военнослужащего передали контакты ритуального агента. При этом данные о прибытии борта с телом были направлены в агентство без уведомления семьи. По словам женщины, тело доставили в морг и назначили дату похорон без согласования. Документы о смерти она получила в день церемонии. Стоимость услуг составила 104,6 тыс. руб., из них 9 тыс. — транспортировка из аэропорта.

Аналогичный случай зафиксирован в феврале 2025 года. Кроме того, в октябре 2024 года в мобилизационное подразделение военкомата был принят бывший сотрудник похоронного агентства — супруг фактического руководителя агентства. По данным прокуратуры, он передавал сведения о доставке тел.

В материалах дела фигурирует и ИП, занимавшийся перевозкой и захоронением. УФАС указало на отсутствие конкурентной борьбы между агентством и предпринимателем. В документах военкомата они упоминались как единый субъект. По оценке ведомства, услуги рекомендовались так, что родственники фактически не рассматривали альтернативу.

Военкомат признал нарушение лишь в одном случае и объяснил сотрудничество проблемами с логистикой. Тела прибывают на аэродромы Перми, Екатеринбурга и Ульяновска, собственного спецтранспорта нет, а при задержке возможны расходы на хранение. В комиссариате заявили, что ритуальная служба способна забирать сразу несколько тел.

В агентстве пояснили, что действовали на основании договоров с родственниками, а в ряде случаев забирали тела по просьбе комиссариата, даже без оформленных соглашений.

Сейчас УФАС рассматривает вопрос о возбуждении административного дела по ст. 14.32 КоАП РФ — заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 50 тыс. руб., для юридических — до 15% выручки на соответствующем рынке, но не менее 100 тыс. руб.

По данным арбитражной картотеки, решение антимонопольного органа пока не обжаловано.