В Архангельской области мачеха получила 3 года тюрьмы за истязания ребенка

Няндомский районный суд Архангельской области приговорил 47-летнюю женщину к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за различные издевательства над несовершеннолетней падчерицей. Как сообщила пресс-служба инстанции, обвиняемая регулярно унижала ребенка, используя нецензурную брань.

Установлено, что злодеяния сожительница отца ребенка, которого ныне уже нет в живых, совершала с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го. Она причиняла девочке не только психические, но и физические страдания: избивала ее скалкой и ремнем.

Осужденная оставляла ребенка без ключей от дома, не пуская ее внутрь, из-за чего пострадавшая была вынуждена греться у батареи в подъезде. Более того, истязательница не давала девочке уснуть, заставляя бегать по комнате до глубокой ночи.

Ребенок страдал от педикулеза – паразитарного заболевания, возбудителем которого является вошь. Несмотря на это, мачеха оставила падчерицу без необходимой медицинской помощи.

О преступлениях стало известно, когда уставшая от истязаний второклассница ушла из дома. Ее отец тогда заявил социальным службам, что не намерен забирать дочь. При осмотре врач обнаружил у девочки следы травм и заболеваний.

Сама подсудимая во время следствия говорила, что воспитывала "непослушную" девочку и заставляла ее учиться. Вину женщина признала, но отказалась дать показания.

Сейчас ребенок проживает в семье опекунов, она вне опасности, добавили в суде. Сотрудники школы, которые ранее отмечали тревожность и неухоженный истощенный вид девочки, отмечают, что она расцвета и стала жизнерадостной.

Отбывать наказание истязательница будет в исправительной колонии общего режима. Под стражу ее взяли в зале суда. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае будут судить мужчину, который истязал 10-летнего пасынка. По данным следствия, отчим с помощью замка прикрепил цепь к ноге мальчика, а второй конец пристегнул к ножке двухъярусной кровати, в результате чего ребенок просидел на цепи целую неделю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.