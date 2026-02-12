Во Владивостоке мигрант избил девушку за отказ познакомиться

Во владивостокский филиал объединения «Северный человек» поступило сообщение от девушки, на которую напал хулиган в ночном клубе, сообщает ИА DEITA.RU. Общественная организация, в свою очередь, призывает подключиться к расследованию конфликта полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

По словам девушки, инцидент произошёл 8 февраля. Она отдыхала с подругой в клубе, с ней попытался познакомиться парень-мигрант, проявляя излишнюю назойливость. После решительного отказа между парнем и девушкой завязался словесный конфликт, который перешёл в драку, точнее, в зверское избиение девушки иностранцем.

Он схватил её за волосы и нанёс множественные удары рукой и ногами по голове и в область груди, живота и паха, в процессе избиения неоднократно высказывая в адрес девушки угрозы убийством. Компания приятелей хулигана не только не сделала попыток остановить его, но и выражала одобрение его действиям. Когда за девушку вступился очевидец, они воспрепятствовали ему.

Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №1 УМВД г. Владивостока, зафиксировала побои у судмедэксперта.

По мнению членов «Северного человека», конфликт следует рассматривать как преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору, так как компанию дебошира можно считать соучастниками, «создававшими атмосферу безнаказанности». Общественники оставили обращения не только в адрес силовых и надзорных органов с просьбой привлечь компанию к ответственности, а также в адрес лично председателя СК РФ Александра Бастрыкина и официального представителя МВД РФ Ирины Волк.