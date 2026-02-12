Названа вероятная причина взрыва автомобиля в Москве

Возгорание автомобиля Mercedes на западе Москвы могло произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и МЧС.

Как отмечается, пожар уже удалось потушить. О взрыве автомобиля стало известно утром, 12 февраля. СМИ сообщили, что инцидент произошел рядом с административным зданием на улице Рябиновой в районе Очаково-Матвеевское.

Взорвавшийся в российской столице автомобиль сначала задымился, после чего внутри машины прогремел взрыв, писал Shot со ссылкой на очевидцев. Согласно данным Telegram-канала, в момент взрыва в салоне автомобиля Mercedes ML350 никого не было, и машина была припаркована. В результате инцидента у автомобиля выбило стекла.

Mash уточнил, что в результате взрыва автомобиль полностью сгорел. ЧП случилось возле здания Управления делами Президента. На месте работают экстренные службы.