Якутский депутат избил односельчанина на дискотеке
Депутат из Якутии напал на знакомого на сельской дискотеке. Как сообщает республиканская прокуратура, за это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины находились у дома культуры в селе Бетенкёс Верхоянского района. Они встретились на дискотеке, после чего между ними возник конфликт, причины которого не уточняются.
Депутат представительного органа Адычинского наслега решил навредить оппоненту, но оружия при себе у него не было, и в порые гнева он оторвал деревянную доску от дверного косяка учреждения, которой и нанес удар. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.
До этого в Новосибирской области депутат во время заседания напал на коллегу. Инцидент произошел 25 июня 2025 года на заседании комитета Совета депутатов города Бердска. По данным следствия, в ходе жаркого обсуждения приоритетности исполнения наказов избирателей между двумя парламентариями вспыхнул конфликт. В результате один депутат нанес другому телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.