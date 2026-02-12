Мужчина проник в частный дом в Новой Москве и украл часы за 300 тысяч

Житель Краснодара пробрался в частный дом в Новой Москве и украл оттуда часы за 300 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать благодаря записи с камеры видеонаблюдения. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

© Вечерняя Москва

— В полицию за помощью обратилась жительница дачно-строительного кооператива, расположенного в поселении Внуковское. Она сообщила, что из принадлежащего ей частного домовладения были похищены наручные золотые часы, и предоставила запись камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Причиненный материальный ущерб заявительница оценила в 300 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики оперативно задержали подозреваемого. Правоохранители выяснили, что мужчина был знаком с женщиной. Он узнал, где она хранит ключи от дома. Впоследствии фигурант воспользовался этим и проник в жилье. Похищенные часы злоумышленник успел сдать в ломбард, а полученные деньги потратить. В отношении мужчины завели уголовное дело. Его отправили под домашний арест.

Ранее четверо других мужчин пробрались в частный дом в престижном поселке «Горки-2». Они похитили 65 тысяч рублей и паспорт у домработницы. После этого они скрылись. Подозреваемых нашли и завели уголовное дело. Мужчин заключили под стражу.