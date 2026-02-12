Артура Смольянинова* объявили в международный розыск

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актера Артура Смольянинова*. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в СК РФ. По данным ведомства, актер распространил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих в интервью зарубежному онлайн-изданию.

© Вечерняя Москва

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе совещание штаба, посвященное расследованию преступлений украинских формирований против мирного населения и российских военнослужащих. В ходе совещания обсуждались также уголовные дела о распространении фейков.

По информации СК РФ, действия Смольянинова* получили уголовно-правовую оценку, дело завершено, а актеру заочно предъявлены обвинения. Его объявили в международный розыск, а на принадлежащее ему имущество наложен арест.

В ведомстве подчеркнули, что расследование касалось именно распространения заведомо ложной информации о российских военных, и сейчас следственные действия завершены, при этом меры пресечения применены к обвиняемому в полном объеме, передает РИА Новости.

Ранее Черемушкинский районный суд оштрафовал Смольянинова* на 40 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.