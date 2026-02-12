Россиянин подменил сейф и оставил пожилого друга без миллионов

Житель Краснодара похитил сейф с 25 миллионами рублей у своего пожилого знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке МВД России.

По данным ведомства, 61-летний мужчина дружил с пенсионером и помогал ему ухаживать за домом. В какой-то момент он узнал, что у хозяина в гараже хранится сейф, и придумал хитрый план. Злоумышленник изучил расположение камер видеонаблюдения и приобрел такой же сейф, а когда его знакомый отлучился — отключил камеры и подменил сейф. В сейфе оказалось больше 25 миллионов рублей рублями и долларами.

При обыске в доме похитителя нашли пистолет Макарова, короткоствольный пистолет, больше 120 патронов. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

