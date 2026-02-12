Сотрудница кафе сломала нос школьнице, ожидавшей заказ

В Каменске-Уральском Свердловской области разгорелся скандал после того, как уборщица общепита избила юную посетительницу.

Инцидент произошел когда школьница с подругами сидела за столиком в ожидании заказа. Девочки следили за номерами на табло, чеки были у них на руках. Сотруднице показалось, что подростки просто занимают место без причины. Она потребовала освободить стол, пишет портал E1.RU.

По словам пострадавшей стороны, женщина подсела к ним, начала грубо оскорблять девочек и выгонять. Когда школьница попытались словесно защититься, уборщица резко ударила ее кулаком по лицу. После этого, как сообщает мама пострадавшей, нападавшая спокойно направилась в служебное помещение, оставив плачущего ребенка за столиком. Один из посетителей снял момент конфликта на видео. Кадры находятся в распоряжении E1.RU.

Мама девочки экстренно приехала в кафе и сразу вызвала полицию. В больнице у школьницы диагностировали перелом носа. Женщина пыталась поговорить с обидчицей дочери на месте, однако та отказалась от диалога.

Свидетели происшествия подтвердили, что уборщица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Очевидец, разысканный журналистами, заявил, что заметил характерные признаки: запах спиртного и несвязную речь. Сама женщина не отрицает факта удара. Однако по словам юриста, не демонстрирует ни раскаяния, ни желания загладить вину.

В настоящий момент пострадавшая проходит лечение. Мама школьницы готовит материалы для привлечения обидчицы к ответственности. Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Учитывая, что удар был нанесен несовершеннолетней, наказание может быть серьезным - вплоть до реального лишения свободы.