Появились подробности о взрыве автомобиля в Москве

Взорвавшийся в российской столице автомобиль сначала задымился, после чего внутри машины прогремел взрыв, сообщает Shot со ссылкой на очевидцев.

Согласно данным Telegram-канала, в момент взрыва в салоне автомобиля Mercedes ML350 никого не было, и машина была припаркована. В результате инцидента у автомобиля выбило стекла.

Mash пишет, что в результате взрыва автомобиль полностью сгорел. ЧП случилось возле здания Управления делами Президента. На месте уже работают экстренные службы.

Telegram-канал «112» отмечает, что возможной причиной взрыва стала проводка.

О взрыве автомобиля стало известно утром, 12 февраля. СМИ сообщили, что инцидент произошел рядом с административным зданием на улице Рябиновой в районе Очаково-Матвеевское.