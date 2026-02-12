В российской школе обрушился потолок

В Иркутске обвалился потолок в школе. Об этом пишет портал Ircity.ru.

Потолок не выдержал в школе №64. Обрушение произошло в семь часов вечера в фойе на первом этаже: перекрытия проломили подвесной потолок, из-за чего оголилась электропроводка. Площадь поврежденного участка — полтора на два метра. Плиты рухнули как раз в том месте, где обычно на переменах играли школьники, никто не пострадал.

Здание было построено еще в 50-х, периодически в школе проводили косметический ремонт, но этого явно было недостаточно. Родители учащихся оценивали состояние конструкций как удовлетворительное. Занятия временно переведут на дистанционный формат. Прокуратура Свердловского района по факту случившегося инициировала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Ранее аналогичный инцидент случился в школе города Белово. Межэтажные перекрытия рухнули в одном из кабинетов воскресным вечером. По словам местных жителей, учреждение давно находилось в аварийном состоянии — здание построили в 1962 году.