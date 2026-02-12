В Москве взорвался автомобиль, сообщает Shot. Как уточняет Telegram-канал, по предварительным данным, инцидент произошел рядом с административным зданием на улице Рябиновой в районе Очаково-Матвеевское.

На место направились экстренные службы.

В ночь с 23 на 24 декабря в Москве на улице Елецкой двое полицейских заметили подозрительного человека рядом со служебным автомобилем. Они попытались задержать его, но в этот момент сработало взрывное устройство. Полицейские и человек, находившийся рядом с ними, погибли. Позднее стало известно, что в результате взрыва, произошедшего на юге российской столицы, три человека погибли.

Главное следственное управление СК России по Москве начало расследование по факту преступления, квалифицируемого по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).