Силовики задержали трех россиян, работавших на украинских телефонных мошенников

Сотрудники киберполиции задержали трех жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые обеспечивали техническую базу для массовых мошеннических обзвонов с территории Украины. Фигурантами дела стали молодые люди в возрасте 23, 20 и 19 лет. По версии следствия, они получили от зарубежных кураторов сим-боксы - специальное оборудование для одновременной работы множества сим-карт. Затем злоумышленники арендовали квартиры и развернули там нелегальные узлы связи. Об этом сообщает полиция Петербурга.

© Московский Комсомолец

В целях конспирации преступники регулярно меняли адреса арендованных помещений, чтобы не привлекать внимания правоохранителей и управляющих компаний. Помимо установки и обслуживания аппаратуры, в обязанности группировки входило получение почтовых отправлений с партиями сим-карт и последующее размещение их в сим-боксах. За свою работу каждый из фигурантов получал еженедельное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Оперативники провели обыски по местам проживания задержанных и в арендованных ими квартирах. В результате изъято два сим-бокса, три ноутбука, роутер, несколько смартфонов, банковские карты и около тысячи сим-карт различных операторов сотовой связи. Вся эта инфраструктура использовалась для маршрутизации звонков из мошеннических колл-центров, работающих на Украине.

Ликвидация преступной группы позволила заблокировать канал ежедневного поступления порядка пяти тысяч вызовов гражданам России. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или родственниками, попавшими в беду, пытались похищать деньги со счетов доверчивых людей. Масштаб предотвращённого ущерба в настоящий момент устанавливается.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании оборудования телефонной связи в преступных целях. Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают полную цепочку сообщников, а также проверяют причастность задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование продолжается.