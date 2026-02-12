Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии

Вооруженное нападение на отдел МВД России в городе Можге Удмуртской Республики готовил ранее судимый 57-летний россиянин. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Для теракта в межмуниципальном отделе МВД России «Можгинский» он изготовил самодельное взрывное устройство и средства поражения. Их обнаружили в его гараже и обезвредили.

Мужчина имеет судимость за преступления террористического и экстремистского характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям приготовление к теракту и незаконный оборот взрывных устройств.