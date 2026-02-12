К вору в законе Хоботу проявили снисхождение

К заболевшему вору в законе Андрею Вознесенскому проявили снисхождение — суд принял решение освободить его от отбытия восьмилетнего наказания за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Пятому каналу» сообщил адвокат Андрей Малахин.

Авторитет, известный в воровском мире как Хобот, должен выйти на свободу для лечения болезни из правительственного перечня заболеваний, препятствующих нахождению под стражей.

В мае 2025 года Московский областной суд приговорил к восьми годам и двум месяцам заключения Вознесенского (изменил фамилию на Белов). В ответ на приговор он заявил, что ему не стыдно за свой образ жизни, ему нечем гордиться, но прожить иначе свою жизнь он не мог. Авторитет выразил благодарность судье за вынесенное ему наказание, отметив, что восемь лет — посильный для него срок и у него есть шанс дожить до конца приговора.

Суд над 64-летним вором в законе начался в феврале 2025 года. По версии следствия, в 1995 году Хобота короновали, после чего он, пользуясь безоговорочным авторитетом, распространял преступные традиции и контролировал деятельность криминальных структур.

Вознесенский многократно судим за разбой, хранение наркотиков, вымогательство и экономические преступления. Всего в местах лишения свободы он провел около 25 лет.