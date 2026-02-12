Семья погибшей на Кипре россиянки заявила, что власти замалчивают правду

Семья погибшей на Кипре 39-летней Любови Стрелковой обвиняет местные власти в замалчивании правды о её смерти. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы просто хотим знать причину смерти Любы, пытаемся как-то установить правду. Но власти Северного Кипра, на наш взгляд, намеренно ее замалчивают», — заявил изданию брат погибшей Юрий Стрелков.

Любовь Стрелкова, уроженка Пермского края, шесть лет назад вместе с возлюбленным Александром Шеромовым переехала на Кипр, работала риелтором. Вечером 20 января её нашли мёртвой в собственном доме в посёлке Искель.

Местные СМИ сообщали, что дежурный врач не обнаружил признаков насилия и предварительно назвал причиной смерти осложнения после пневмонии.

Однако мать погибшей рассказывала, что разговаривала с дочерью за три дня до трагедии. Та не жаловалась на самочувствие, строила планы на работу, лишь слегка покашливала. По словам женщины, пневмония обычно сопровождается температурой и слабостью, а дочь вела себя как обычно, поэтому её смерть стала совершенно неожиданной.

После вскрытия биологические материалы направили на экспертизу в Турцию — Северный Кипр находится под её юрисдикцией. Тело выдали родственникам, погибшую доставили на родину и 31 января похоронили в Верещагино на Новом кладбище.

Спустя шесть дней после смерти Любови в Испании умер её сожитель Александр. Родственники не исключают, что эти смерти связаны.

По словам Юрия Стрелкова, семье не сообщили, в какой именно институт отправили биоматериалы — в Турции их семь. Результаты экспертизы обещают только через год. Брат погибшей предположил, что причиной смерти могла стать новая инфекция, и власти Северного Кипра намеренно затягивают расследование, чтобы не навредить туристическому бизнесу.

Родственники обратились в консульство с просьбой ускорить экспертизу. Ответа до сих пор нет.