Бывший муж преследует москвичку и угрожает убийством

Житель Москвы напал на экс-супругу, поджег дверь квартиры, угрожал убийством и на протяжении четырех месяцев преследовал ее. По данным Shot, девушка обратилась в Следственный комитет, однако травля и сталкинг не прекратились.

Сообщается, что 23-летний Евгений и 33-летняя Елена познакомились в Москве в 2024 году. Роман развивался стремительно, и уже через пять месяцев они зарегистрировали брак. Мужчина ухаживал за девушкой, дарил дорогие подарки и цветы, уверяя, что разница в возрасте не имеет значения.

Позже Елене начали поступать СМС с угрозами от неизвестного. Евгений якобы обещал разобраться, но позже девушка выяснила, что сообщения отправлял он сам. После этого она пять раз пыталась развестись, однако, по ее словам, супруг затягивал процедуру. Окончательно брак расторгли через суд в октябре 2025 года.

После развода мужчина подал на бывшую жену заявление в полицию о краже, утверждая, что она присвоила подаренные им вещи. По словам Елены, она вернула ему все подарки и шесть с половиной миллионов рублей уже на следующий день, тогда же они якобы расписку об отсутствии претензий.

Несмотря на это, экс-супруг продолжил ее преследовать: Елена заявила, что однажды получила сообщение с текстом «снайпер стреляет из винтовки», и, как утверждает девушка, в этот момент ей в глаза светили красным лазером.

Позже на нее напал неизвестный, а у ее родителей подожгли входную дверь. Елена связывает происходящее с бывшим мужем и считает, что он пытается психологически на нее давить, чтобы добиться передачи имущества, утверждается в публикации.

