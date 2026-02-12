Грузовик врезался в надземный переход в Новой Москве

Грузовик совершил наезд на надземный переход в Новой Москве, деформировав его. Инцидент произошел в ночь на четверг в поселке Коммунарка.

Как стало известно «МК», самосвал «Ситрак» ехал с поднятым кузовом и в 0.20 врезался в надземный переход на улице Эдварда Грига. В результате кузов оторвался от самосвала и остался зажат в вертикальном положении между переходом и асфальтом.

Сам переход сместился на 3 см. Извлечь кузов удалось лишь около 5 часов утра. Водитель самосвала не пострадал.