Проводится эвакуация из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны

В поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области из-за угрозы возгорания на военном объекте проходит эвакуация местного населения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он пояснил, что подразделения противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Волгоградскую область. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны, расположенного вблизи Котлубани, произошло возгорание. С огнем борются противопожарные службы региона, МЧС и министерства обороны. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

Губернатор заявил, что для обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения ведется эвакуация Котлубани. Для этого подготовлены и отправлены автобусы. В Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе развернуты пункты временной регистрации.

В Городищенский район выехали руководители профильных органов власти. 11 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и округу.